Арустамян: «Динамо» будет вести переговоры по форварду до закрытия трансферного окна

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Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, как в московском «Динамо» проходят поиски нового нападающего.
Арустамян: «Динамо» будет вести переговоры по форварду до закрытия трансферного окна
  • © Fabio Ferrari/Lapresse
  • globallookpress.com

«Динамо» ведёт нападающего, причём там довольно любопытная ситуация. Ведь разговор о довольно своеобразном клубе с точки зрения управленческой структуры. Насколько я понимаю, несколько сторон пытаются пролоббировать своего кандидата. Недавно агенты предложили «Динамо» вариант с Дзадзой из «Торино». Москвичей он заинтересовал, однако отпугнула цена: за итальянца просили €20 млн, не меньше. Повторюсь, существуют варианты, и клуб будет вести активные переговоры по нападающему до закрытия окна», — цитирует Арустамяна сайт Матч ТВ.

В текущее трансферное окно «Динамо» приобрело десять новых футболистов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» взял в аренду футболиста «Минска» Прищепу.

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