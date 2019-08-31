Российские баскетболистки выиграли чемпионат Европы среди спортсменок не старше 16 лет
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- РИА Новости
В финальном матче соревнований отечественные спортсменки одержали победу над командой Литвы со счётом 73:66. Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стала Анастасия Косу, оформившая дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.
Бронзовым призёром чемпионата Европы стала сборная Испании, в поединке за третье место обыгравшая француженок.
Ранее сообщалось, что новым президентом Международной федерации баскетбола (ФИБА) был избран малиец Хамане Ньянг.