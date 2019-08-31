Российские баскетболистки выиграли чемпионат Европы среди спортсменок не старше 16 лет

Женская сборная России по баскетболу выиграла чемпионат Европы среди спортсменок не старше 16 лет, который проходил в столице Северной Македонии Скопье.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

В финальном матче соревнований отечественные спортсменки одержали победу над командой Литвы со счётом 73:66. Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стала Анастасия Косу, оформившая дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов. Бронзовым призёром чемпионата Европы стала сборная Испании, в поединке за третье место обыгравшая француженок. Ранее сообщалось, что новым президентом Международной федерации баскетбола (ФИБА) был избран малиец Хамане Ньянг.