Новым президентом FIBA избран малиец Ньянг

Короткая ссылка
На конгрессе Международной федерации баскетбола (FIBA) в Пекине был избран новый президент организации.
Новым президентом FIBA избран малиец Ньянг
  • © fiba.basketball

Как сообщает пресс-служба FIBA, единогласным решением всех 156 представителей национальных федераций новым президентом организации был избран малиец Хамане Ньянг. Ранее чиновник занимал пост вице-президента федерации и президента африканского отделения FIBA.

67-летний Ньянг будет президентом организации с 2019 по 2023 год. Предыдущим президентом FIBA был аргентинец Орасио Мураторе.

Ранее Кириленко призвал российских баскетболистов не обольщаться победой над испанцами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить