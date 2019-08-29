Новым президентом FIBA избран малиец Ньянг

На конгрессе Международной федерации баскетбола (FIBA) в Пекине был избран новый президент организации.

Как сообщает пресс-служба FIBA, единогласным решением всех 156 представителей национальных федераций новым президентом организации был избран малиец Хамане Ньянг. Ранее чиновник занимал пост вице-президента федерации и президента африканского отделения FIBA.

67-летний Ньянг будет президентом организации с 2019 по 2023 год. Предыдущим президентом FIBA был аргентинец Орасио Мураторе.

Ранее Кириленко призвал российских баскетболистов не обольщаться победой над испанцами.