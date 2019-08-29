Кириленко призвал российских баскетболистов не обольщаться победой над испанцами
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- РИА Новости
«Думаю, что никто не ожидал от нас победы над испанцами. Не надо обольщаться, но и горевать не надо. В команде абсолютно рабочая атмосфера, все играют. Нет одного лидера, но каждый делает свой вклад», — цитирует ТАСС главу РФБ.
В товарищеском матче со сборной России не принимали участие ряд лидеров сборной Испании. Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Ранее был назван состав мужской сборной России по баскетболу на ЧМ-2019 в Китае.