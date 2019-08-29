Кириленко призвал российских баскетболистов не обольщаться победой над испанцами

Короткая ссылка
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал победу национальной команды над испанцами (74:55) в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года в Китае.
Кириленко призвал российских баскетболистов не обольщаться победой над испанцами
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Думаю, что никто не ожидал от нас победы над испанцами. Не надо обольщаться, но и горевать не надо. В команде абсолютно рабочая атмосфера, все играют. Нет одного лидера, но каждый делает свой вклад», — цитирует ТАСС главу РФБ.

В товарищеском матче со сборной России не принимали участие ряд лидеров сборной Испании. Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Ранее был назван состав мужской сборной России по баскетболу на ЧМ-2019 в Китае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить