ПСЖ обыграл «Метц» в матче чемпионата Франции по футболу

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В матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на выезде одержал победу над «Метцем» со счётом 2:0.
ПСЖ обыграл «Метц» в матче чемпионата Франции по футболу
  • © Philippe LECOEUR, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Анхель ди Мария и нападающий Эрик-Максим Чупо-Мотинг.

Набрав девять очков, ПСЖ возглавил турнирную таблицу французского чемпионата как минимум до тех пор, пока свой поединок четвёртого тура не проведёт «Ренн». «Метц» с четырьмя баллами в активе идёт 13-м.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар близок к возвращению в испанскую «Барселону».

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