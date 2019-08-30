ПСЖ обыграл «Метц» в матче чемпионата Франции по футболу
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Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Анхель ди Мария и нападающий Эрик-Максим Чупо-Мотинг.
Набрав девять очков, ПСЖ возглавил турнирную таблицу французского чемпионата как минимум до тех пор, пока свой поединок четвёртого тура не проведёт «Ренн». «Метц» с четырьмя баллами в активе идёт 13-м.
Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар близок к возвращению в испанскую «Барселону».