Хет-трик Вернера принёс «РБ Лейпциг» победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в чемпионате Германии

В матче третьего тура чемпионата Германии по футболу «РБ Лейпциг» на выезде одержал победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха со счётом 3:1.

© Marius Becker/dpa

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Хет-триком в составе победителей отметился нападающий Тимо Вернер. Одержав третью победу подряд на старте сезона-2019/20, «РБ Лейпциг» с максимально возможными девятью баллами в активе возглавил турнирную таблицу немецкого чемпионата. «Боруссия», набрав четыре очка, идёт седьмой. Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в групповом раунде Лиги чемпионов.