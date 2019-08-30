Хет-трик Вернера принёс «РБ Лейпциг» победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в чемпионате Германии

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В матче третьего тура чемпионата Германии по футболу «РБ Лейпциг» на выезде одержал победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха со счётом 3:1.
Хет-трик Вернера принёс «РБ Лейпциг» победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в чемпионате Германии
  • © Marius Becker/dpa
  • globallookpress.com

Хет-триком в составе победителей отметился нападающий Тимо Вернер.

Одержав третью победу подряд на старте сезона-2019/20, «РБ Лейпциг» с максимально возможными девятью баллами в активе возглавил турнирную таблицу немецкого чемпионата. «Боруссия», набрав четыре очка, идёт седьмой.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в групповом раунде Лиги чемпионов.

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