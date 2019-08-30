СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса

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Клуб Российской премьер-лиги ЦСКА близок к достижению договорённости с бразильским «Васко да Гама» об аренде 20-летнего полузащитника Лукаса Сантоса.
СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что вероятная сделка будет предусматривать возможность выкупа армейцами контракта футболиста за €3 млн.

По информации южноамериканских СМИ, уже в ближайшую субботу, 31 августа, Лукас Сантос вместе с агентом должен вылететь в Россию.

В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Ранее стали известны соперники ЦСКА в групповом раунде Лиги Европы.

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