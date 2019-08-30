Защитник «Манчестер Юнайтед» Смоллинг перешёл в «Рому» на правах аренды

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Центральный защитник Крис Смоллинг перешёл из английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в итальянскую «Рому».
Защитник «Манчестер Юнайтед» Смоллинг перешёл в «Рому» на правах аренды
  • © Matt McNulty/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Отмечается, что за годичную аренду 29-летнего футболиста «Рома» заплатит «Манчестер Юнайтед» €3 млн.

Смоллинг выступал за МЮ с лета 2010 года и отыграл за «красных дьяволов» более 300 официальных матчей во всех турнирах. Защитник дважды становился чемпионом Англии, стал победителем Кубка страны, а также выиграл Лигу Европы в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес перешёл в итальянский «Интер».

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