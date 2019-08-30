СМИ: Матч детских хоккейных команд в Саратове завершился массовой дракой

Поединок детского хоккейного турнира в Саратове между местной «Кометой» и командой «Аксай» из Ростовской области завершился массовой дракой.

Об этом сообщает видеоканал информационного агентства «Взгляд-инфо» на YouTube.

Отмечается, что потасовка возникла после матча, в котором принимали участие хоккеисты 2009 года рождения, из-за того, что игрок «Аксая» поразил чужие ворота после финальной сирены.

Драка проходила в формате «команда на команду» и продлилась около минуты, а арбитры встречи не стали применять санкции к кому-либо из игроков.

Ранее канадский спортсмен пожаловался на расизм в Национальной хоккейной лиге.