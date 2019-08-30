СМИ: Матч детских хоккейных команд в Саратове завершился массовой дракой
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Об этом сообщает видеоканал информационного агентства «Взгляд-инфо» на YouTube.
Отмечается, что потасовка возникла после матча, в котором принимали участие хоккеисты 2009 года рождения, из-за того, что игрок «Аксая» поразил чужие ворота после финальной сирены.
Драка проходила в формате «команда на команду» и продлилась около минуты, а арбитры встречи не стали применять санкции к кому-либо из игроков.
Ранее канадский спортсмен пожаловался на расизм в Национальной хоккейной лиге.