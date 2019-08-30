СМИ: Матч детских хоккейных команд в Саратове завершился массовой дракой

Короткая ссылка
Поединок детского хоккейного турнира в Саратове между местной «Кометой» и командой «Аксай» из Ростовской области завершился массовой дракой.
СМИ: Матч детских хоккейных команд в Саратове завершился массовой дракой
  • © pixabay.com

Об этом сообщает видеоканал информационного агентства «Взгляд-инфо» на YouTube.

Отмечается, что потасовка возникла после матча, в котором принимали участие хоккеисты 2009 года рождения, из-за того, что игрок «Аксая» поразил чужие ворота после финальной сирены.

Драка проходила в формате «команда на команду» и продлилась около минуты, а арбитры встречи не стали применять санкции к кому-либо из игроков.

Ранее канадский спортсмен пожаловался на расизм в Национальной хоккейной лиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить