Канадский хоккеист Э. Кейн пожаловался на расизм в НХЛ

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн считает, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) довольно часто бывают случаи проявления расизма.

«В футболе, баскетболе и бейсболе на этой проблеме ставят акцент. Однако в хоккее её легче игнорировать, отвергать и забыть, потому что, давайте признаем факт: хоккей — белый вид спорта. Тем не менее в лиге есть и чернокожие игроки, а также другие меньшинства. Настало время обратить на это внимание, пора покончить с прежним образом мышления», — написал спортсмен в Instagram.

В комментариях хоккеисту писали, что он «приверженец баскетбола». По словам Кейна, подобное он слышал и с трибун во время матчей.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» отказалась подписывать хоккеиста Бурдасова.