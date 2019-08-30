У Иванович и Швайнштайгера родился второй сын

У бывшей первой ракетки мира Аны Иванович и чемпиона мира по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера родился второй сын.

Об этом Иванович оповестила в Twitter.

Бывшая теннисистка опубликовала фотографию, на которой изображены руки супругов, а также двух сыновей — старший из них родился в марте 2018 года.

«У нашего мальчика теперь есть маленький брат», — говорится в сообщении.

We are bursting with love and happiness. Our boy got a little brother 💙💙 pic.twitter.com/mO5x2YxqZs — Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) August 30, 2019

Иванович является победительницей турнира «Ролан Гаррос» 2008 года, а также имеет в своём активе 15 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA).

Швайнштайгер за свою карьеру защищал цвета «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго Файр». Он является восьмикратным чемпионом Германии, семикратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят воспользовался паузой в календаре «Формулы-1», чтобы провести время с семьёй и новорождённой дочкой.