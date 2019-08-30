Брат американской гимнастки Байлз подозревается в тройном убийстве

Тевин Байлз-Томас, брат четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз, содержится под стражей в связи с обвинениями в убийстве трёх человек.

Как сообщает CNN, Байлзу-Томасу предъявлены обвинения по четырём пунктам: убийство, непредумышленное убийство, преступное нападение и лжесвидетельство.

Отмечается, что инцидент произошёл 31 декабря 2018 года на частной вечеринке в Кливленде, на которой присутствовал Байлз-Томас. Около одиннадцати часов вечера группа людей, изначально не получивших приглашения на мероприятие, оказались в доме. Их попросили уйти, но те отказались, после чего началась стрельба.

В итоге погибли трое молодых людей: 19-летний Дельванте Джонсон, 21-летний Тошаун Бэнкс и 23-летний Девон Гибсон. Ещё двое участников происшествия получили ранения.

Отмечается, что сам Байлз-Томас был активным участником того инцидента.

Ранее сообщалось, что полиция американского города Мобил выписала ордер на арест центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса.