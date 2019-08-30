В США выдали ордер на арест баскетболиста «Лейкерс» Казинса

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Полиция американского города Мобил выписала ордер на арест центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса.
В США выдали ордер на арест баскетболиста «Лейкерс» Казинса
  • globallookpress.com
  • © Javier Rojas/Pi

Как сообщает USA Today, 29-летний форвард обвиняется в домашнем насилии.

Казинс по телефону угрожал убийством своей бывшей девушке, являющейся матерью его ребёнка, которая записала звонок и обратилась в полицию.

Казинс, восстанавливающийся от разрыва крестообразных связок колена стал игроком «Лейкерс» в нынешнее межсезонье на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что легенды НБА Брайант и О’Нил раскритиковали друг друга.

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