Ахметов: ЦСКА могла достаться группа и хуже

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы по футболу.

«Нам могла достаться группа и хуже, но все соперники, пробившиеся на эту стадию, достойны выступать в турнире. Легко ни с кем не будет, нам нужно очень серьёзно настраиваться и показывать свой лучший футбол», — цитирует Ахметова пресс-служба ЦСКА.

По словам полузащитника, армейские футболисты будут играть на победу в каждой отдельной встрече. По его словам, ЦСКА должен выходить из группы и продолжать своё выступление в плей-офф Лиги Европы.

Соперниками ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы стали «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».

Ранее стало известно расписание матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы.