Стало известно расписание ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Стало известно расписание ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
  • РИА Новости

«Краснодар» начнёт турнир с выездной игры с «Базелем» 19 сентября. 3 октября российский клуб примет «Хетафе», а 24-го числа сыграет в гостях с «Трабзонспором». 7 ноября состоится ответная игра с турецким клубом в Краснодаре. 28 ноября подопечные Мурада Мусаева примут у себя «Базель». Завершится групповой этап встречей с «Хетафе» 12 декабря в Испании.

ЦСКА сыграет в первом туре на выезде с «Лудогорцем», после чего — дома с «Эспаньолом». Следующие два матча армейцы проведут с «Ференцварошем» в Будапеште и в Москве. После этого ЦСКА примет у себя болгарский клуб и в заключительном туре также сыграет на выезде с испанской командой. Даты матчей подопечных Виктора Гончаренко совпадают с играми «Краснодара».

Ранее Гончаренко прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Европы для ЦСКА.

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