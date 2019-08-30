Гончаренко прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Европы для ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
Гончаренко прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Европы для ЦСКА
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«Эспаньол» не нуждается в представлении, это команда из сильного чемпионата, которая умеет контролировать мяч, организованно обороняется, быстро переходит из обороны в атаку. Нас ждут два сложных, но интересных матча. Такие тесты для молодых футболистов — то, что нам нужно», — сказал Гончаренко в интервью официальному сайту ЦСКА.

Тренер отметил, что для двух других соперников, болгарского «Лудогорца» и венгерского «Ференцвароша», матчи Лиги Европы будут самыми важными в сезоне.

«В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьевки», — добавил Гончаренко.

Ранее стала известна сумма трансфера Николая Комличенко в ЦСКА.

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