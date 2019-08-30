Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.

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Леклер проехал свой лучший круг за 1 минуту 44,123 секунды. Второй результат показал его напарник по команде Ferrari Себастьян Феттель, уступивший Леклеру 0,630 секунды. На третьем месте оказался гонщик Mercedes Валттери Боттас. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог попасть в число десяти сильнейших, показав 14-й результат (+ 2,091 секунды). Ранее сообщалось, что гонщик Ferrari Себастьян Феттель продемонстрировал лучший результат в первом практическом заезде Гран-при «Формулы-1» в Бельгии.