Бабаев считает, что ЦСКА должен выходить из группы в ЛЕ

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
Бабаев считает, что ЦСКА должен выходить из группы в ЛЕ
  • РИА Новости

«Не сказал бы, что нам не повезло с командой из третьей корзины, «Эспаньолом». Абсолютно нормальная для нас жеребьёвка, со всеми можно играть. Отнеслись к ней довольно спокойно. Думаю, что из подобной группы должны выходить. Задача-минимум на Лигу Европы — выйти в плей-офф», — цитирует Бабаева Sport24.

ЦСКА попал в группу H, где сыграет с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем».

Ранее стали известны соперники ЦСКА в Лиге Европы.

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