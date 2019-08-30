Бабаев считает, что ЦСКА должен выходить из группы в ЛЕ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

«Не сказал бы, что нам не повезло с командой из третьей корзины, «Эспаньолом». Абсолютно нормальная для нас жеребьёвка, со всеми можно играть. Отнеслись к ней довольно спокойно. Думаю, что из подобной группы должны выходить. Задача-минимум на Лигу Европы — выйти в плей-офф», — цитирует Бабаева Sport24.

ЦСКА попал в группу H, где сыграет с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем».

Ранее стали известны соперники ЦСКА в Лиге Европы.