Матвеев прокомментировал результаты жеребьёвки «Краснодара»
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- РИА Новости
«Хорошая жеребьёвка. Ровные команды, нет очевидных лидеров и аутсайдеров. Все матчи пройдут в равной борьбе. Мы делали ставки, думали, что попадётся кто-то из англичан, но не случилось», — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».
Также главный тренер команды добавил, что ждёт заключения медицинского штаба команды по форварду Магомеду-Шапи Сулейманову.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграет с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором» на групповой стадии ЛЕ.