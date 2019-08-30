Матвеев прокомментировал результаты жеребьёвки «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев считает, что его команда попала в равную группу, в каждом матче которой будет борьба.

«Хорошая жеребьёвка. Ровные команды, нет очевидных лидеров и аутсайдеров. Все матчи пройдут в равной борьбе. Мы делали ставки, думали, что попадётся кто-то из англичан, но не случилось», — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».

Также главный тренер команды добавил, что ждёт заключения медицинского штаба команды по форварду Магомеду-Шапи Сулейманову.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграет с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором» на групповой стадии ЛЕ.