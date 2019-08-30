Футболист ЦСКА Шарлия сравнил Влашича с Азаром

Защитник московского ЦСКА Звонимир Шарлия провёл параллель между полузащитником своей команды Николой Влашичем и игроком мадридского «Реала» Эденом Азаром.

«Летом Никси рассматривал предложения — говорил мне, как их много. И в то же время повторял: «В Москве я как дома. Мне всё нравится: болельщики, тренеры, партнеры». ЦСКА всегда был для него в приоритете, а как он важен для команды, показал прошлый сезон. Ему просто давали пас, а он шёл к воротам и забивал! Наш Эден Азар, только не толстый», — сказал Шарлия в интервью Sport24.

Также защитник ЦСКА сравнил Фёдора Чалова с другим футболистом «Реала», Каримом Бензема.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко.