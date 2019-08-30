Ушёл из жизни заслуженный тренер России по фехтованию Пучков

На 85-м году жизни скончался заслуженный тренер России по фехтованию Вадим Пучков.

Как сообщает пресс-служба Федерации фехтования России, 28 августа в возрасте 84 лет ушёл из жизни заслуженный тренер России Вадим Пучков. В качестве тренера национальной команды по сабле специалист побеждал на Олимпийских играх в 1996 и 2000 годах.

Пучков работал тренером с 1959 года. Его воспитанниками являются олимпийские чемпионы, многократные победители чемпионатов мира и Европы Сергей Шариков и Алексей Фросин.

Ранее экс-тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике сообщил о смерти девятилетней дочери.