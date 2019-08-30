СМИ: Футбольные топ-клубы Европы обсудили расширение ЛЧ до 96 команд

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Ведущие европейские футбольные клубы обсудили идею расширения Лиги чемпионов до 96 команд.
СМИ: Футбольные топ-клубы Европы обсудили расширение ЛЧ до 96 команд
  • Reuters

Как сообщает The Sun, идея состоит в том, чтобы разделить 96 клубов на 16 групп по шесть команд. Два лучших коллектива выходят в следующий этап соревнования, третий и четвёртый — в Лигу Европы, в два последних — в новый еврокубок, который появится в сезоне-2021/22.

По информации источника, руководство УЕФА также рассмотрит данную инициативу. Ожидается, что реформа Лиги чемпионов может быть проведена в 2024 году.

Ранее Роналду выразил надежду на победу «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

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