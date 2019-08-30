Панарин рассказал, как из-за водки был близок к отчислению из интерната «Витязя»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как алкоголь едва не погубил его карьеру.

«Мы жёстко напились водки, меня умотало в хлам, как и моего друга. Надуробасившись, мы пошли в сторону базы. Заходим в интернат, я сбросил у себя вещи. Вскоре услышал какой-то стук. Дверь друга не открывалась — соседи ушли. Он не может зайти: лежит на полу и бьёт рукой в дверь. Чтобы не бросать его одного, ложусь рядом. Хотя могли спокойно протрезветь, а потом оправдаться: «Попробовали пивка». Того парня, который бил в дверь, исключили, в хоккей он давно не играет. Не повторяйте наших ошибок, меня ведь сначала тоже выгнали. Лишь потом — после приезда деда и его уговоров — всё-таки приняли решение оставить», — цитирует Панарина РИА Новости.

В межсезонье российский форвард подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на сумму $81,5 млн.

Ранее Панарин рассказал, как бросил пить.