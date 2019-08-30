Павлюченкова проиграла Бертенс во втором круге US Open
Россиянка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, уступив спортсменке из Нидерландов Кики Бертенс.
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Поединок завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу Бертенс. Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут.
В следующем круге турнира Бертенс сыграет против немецкой теннисистки Юлии Гергес.
Ранее Калинская уступила Ан и вылетела с US Open.
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