Обладатель мирового рекорда по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

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Чемпион и обладатель рекорда мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировочного заплыва

«В Красноярске погиб участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и обладатель рекорда мира по плаванию в холодной воде, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания «Мегаполюс» Николай Петшак. Причиной смерти является несчастный случай. Николай Леонардович утонул в Енисее во время тренировочного занятия по плаванию», — говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта Красноярского края.

Николай Петшак погиб 27 августа на 65-м году жизни. Он занимался холодовым плаванием более 40 лет, в 1994 году установив рекорд по длительности нахождения в холодной воде. В 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде.

Ранее сообщалось, что американская гонщица Комбс погибла при попытке установить рекорд скорости.

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