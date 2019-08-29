Гендиректор «Локомотива» доволен итогами жеребьёвки ЛЧ
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«Доволен итогами жеребьёвки. Доволен тем, что приедет много хороших команд, ни одного слабого соперника. Доволен тем, что приедет Криштиану Роналду, и тем, что есть возможность встретиться с «Атлетико» и показать, что за минувшие два года мы кое-чему научились», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.
«Локомотив» попал в группу D, где сыграет с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» будет играть матчи группового этапа ЛЧ на «РЖД Арене».