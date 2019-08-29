Гендиректор «Локомотива» доволен итогами жеребьёвки ЛЧ

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Доволен итогами жеребьёвки. Доволен тем, что приедет много хороших команд, ни одного слабого соперника. Доволен тем, что приедет Криштиану Роналду, и тем, что есть возможность встретиться с «Атлетико» и показать, что за минувшие два года мы кое-чему научились», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.

«Локомотив» попал в группу D, где сыграет с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» будет играть матчи группового этапа ЛЧ на «РЖД Арене».