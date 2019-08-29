Сёмин рад, что «Локомотив» будет играть домашние матчи ЛЧ на «РЖД Арене»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение руководства клуба проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на «РЖД Арене».

«Мы играем для своих болельщиков, которым очень уютно на нашем стадионе, как и игрокам. Играть дома значительно уютнее, футболисты знают каждую кочку, хотя у нас идеальное поле, поэтому считаю, что наши руководители поступили правильно, оставили нашим болельщикам эти незабываемые матчи», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Железнодорожники попали в группу D, где сыграют с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером».

Ранее Владислав Игнатьев заявил, что всю жизнь мечтал сыграть против Криштиану Роналду.