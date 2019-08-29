Сёмин рад, что «Локомотив» будет играть домашние матчи ЛЧ на «РЖД Арене»
- РИА Новости
«Мы играем для своих болельщиков, которым очень уютно на нашем стадионе, как и игрокам. Играть дома значительно уютнее, футболисты знают каждую кочку, хотя у нас идеальное поле, поэтому считаю, что наши руководители поступили правильно, оставили нашим болельщикам эти незабываемые матчи», — приводит слова Сёмина ТАСС.
Железнодорожники попали в группу D, где сыграют с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером».
Ранее Владислав Игнатьев заявил, что всю жизнь мечтал сыграть против Криштиану Роналду.