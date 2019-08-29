Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Жеребьёвку нельзя изменить, очень интересная и мощная группа. С «Ювентусом» очень давно мы играли в Кубке кубков, сегодня наши болельщики посмотрят на всех звёзд, Криштиану Роналду. «Атлетико» очень хорошо мы знаем, играли. «Байер» всегда в лидерах. У меня есть желание взять реванш у Диего Симеоне», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8.

Ранее Владислав Игнатьев заявил, что всю жизнь мечтал сыграть против Роналду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить