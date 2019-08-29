Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ
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«Жеребьёвку нельзя изменить, очень интересная и мощная группа. С «Ювентусом» очень давно мы играли в Кубке кубков, сегодня наши болельщики посмотрят на всех звёзд, Криштиану Роналду. «Атлетико» очень хорошо мы знаем, играли. «Байер» всегда в лидерах. У меня есть желание взять реванш у Диего Симеоне», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».
В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8.
Ранее Владислав Игнатьев заявил, что всю жизнь мечтал сыграть против Роналду.