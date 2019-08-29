Месси признан лучшим форвардом сезона-2018/19 по версии УЕФА

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Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим атакующим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Месси признан лучшим форвардом сезона-2018/19 по версии УЕФА
  • © Sergio Ruiz/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В минувшем сезоне 32-летний аргентинец сыграл в 10 матчах и записал в свой актив 12 голов и три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Вирджил ван Дейк был признан лучшим защитником сезона-2018/19 по версии УЕФА.

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