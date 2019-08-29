IBU получил от WADA данные московской лаборатории по российским биатлонистам

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Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории, которая может стать основанием для открытия дел в отношении российских биатлонистов.
IBU получил от WADA данные московской лаборатории по российским биатлонистам
  • Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в IBU, организация получила от WADA информацию по итогам проверки базы данных и допинг-проб, при этом не уточнив, сколько биатлонистов попали под подозрение.

30 апреля стало известно, что эксперты WADA извлекли 2262 образца из московской лаборатории, распределённые на пробы А и B, которые были собраны в 4524 контейнера.

Ранее сообщалось, что биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы за участие в допинговых схемах.

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