IBU получил от WADA данные московской лаборатории по российским биатлонистам
- Reuters
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в IBU, организация получила от WADA информацию по итогам проверки базы данных и допинг-проб, при этом не уточнив, сколько биатлонистов попали под подозрение.
30 апреля стало известно, что эксперты WADA извлекли 2262 образца из московской лаборатории, распределённые на пробы А и B, которые были собраны в 4524 контейнера.
Ранее сообщалось, что биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы за участие в допинговых схемах.