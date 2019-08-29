IBU получил от WADA данные московской лаборатории по российским биатлонистам

Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории, которая может стать основанием для открытия дел в отношении российских биатлонистов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в IBU, организация получила от WADA информацию по итогам проверки базы данных и допинг-проб, при этом не уточнив, сколько биатлонистов попали под подозрение.

30 апреля стало известно, что эксперты WADA извлекли 2262 образца из московской лаборатории, распределённые на пробы А и B, которые были собраны в 4524 контейнера.

Ранее сообщалось, что биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы за участие в допинговых схемах.