Президент «Ростова»: игру с Сирией покажет один из федеральных телеканалов

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Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц рассказал, что товарищеский матч со сборной Сирии в Ростове-на-Дону будет транслироваться на российском телевидении.
Президент «Ростова»: игру с Сирией покажет один из федеральных телеканалов
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Клуб системно подходит к вопросам трансляции матча — товарищескую встречу покажут в эфире одного из российских федеральных телеканалов, трансляция будет доступна в эфире регионального телеканала, а также на всех видеоплатформах в сети интернет. Соответственно, сирийцы точно смогут увидеть матч своей команды. Думаю, они будут болеть за неё. Также мы ожидаем увидеть болельщиков сирийской сборной на гостевой трибуне стадиона «Олимп-2», — заявил Арутюнянц в интервью RT.

Он также объяснил, почему игра пройдёт на стадионе «Олимп-2», а не на «Ростов Арене». 

«Нам отказали в проведении матча на «Ростов Арене». У нас сложные отношения с управляющей компанией стадиона «Спорт-Ин». Но это отдельная тема, и мы бы не хотели сегодня о ней говорить», — добавил Арутюнянц. 

Ранее президент «Ростова» рассказал о проведении товарищеского матча с Сирией. 

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