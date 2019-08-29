Президент «Ростова» рассказал о товарищеском матче с Сирией

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о проведении товарищеского матча с Сирией в Ростове-на-Дону.

«Товарищеский матч между ФК «Ростов» и сборной Сирии запланирован как раз в паузу российского чемпионата, во время которой проходят игры национальных команд. Соответственно, это будет хорошая игровая практика для наших футболистов», — заявил Арутюнянц в интервью RT.

Президент «Ростова» также поведал, что изначально игра должна была состояться в столице Сирии Дамаске, но ФИФА не одобрила проведение встречи из соображений безопасности.

«Матч в Дамаске должен был стать хорошим миротворческим мероприятием. После того, что пережила эта страна, игра стала бы настоящим праздником для людей. Однако Футбольная ассоциация Сирии не смогла согласовать проведение матча с ФИФА — был получен отказ в связи с небезопасностью проведения игры на территории Сирии. Со своей стороны, мы были убеждены, что наши военные смогли бы обеспечить нам безопасность в Сирии», — добавил Арутюнянц.

Ранее стало известно, что «Ростов» проведёт товарищеский матч со сборной Сирии по футболу.