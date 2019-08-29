Украинский футбольный клуб выгнал уругвайского легионера за пьянство и избиение молодого одноклубника

Украинские «Карпаты» расторгли контракт с уругвайским футболистом Кевином Мендесом за неоднократные нарушения условий соглашения и избиение молодого одноклубника.

«На тренировке уругваец совершил серьёзное нарушение правил игры в футбол против юного воспитанника «Карпат», нанеся ему удар по задней поверхности костей голени и голеностопного сустава, а когда же карпатовец после получения медицинской помощи поднялся и спросил, в чём дело, Мендес сильно ударил его в лицо. Уругваец даже не извинился перед молодым воспитанником клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В «Карпатах» также заявили, что Мендес неоднократно употреблял алкогольные напитки в публичных местах, что не ускользнуло от внимания фанатов.

Ранее бывший игрок NFL пожаловался на проблемы с головой и попросил о помощи.