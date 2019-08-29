Представители семьи автогонщицы Комбс прокомментировали её гибель

Представители семьи американской автогонщицы Джесси Комбс, погибшей при попытке установить рекорд скорости, выступили с официальным заявлением.

«настрой был заразительным, и она служила примером для подражания для многих девочек и женщин по всему миру. Фанаты её обожали, а она жила, чтобы их вдохновлять. С 2012 года Джесси больше всего мечтала стать самой быстрой женщиной на Земле. Комбс была одной из немногих мечтателей, которым хватало смелости сделать возможное реальным. Она покинула этот свет, развив за рулём скорость выше, чем любая другая представительница автоспорта», — приводит текст заявления Autoblog.

Кроме того, молодой человек Комбс, автогонщик Крис Мэдден сообщил, что в ближайшее время в память о спортсменке будет основан фонд, а также снят документальный фильм.

27 августа американская автогонщица Джесси Комбс погибла при попытке установить рекорд скорости на реактивном автомобиле.

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