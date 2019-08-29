Форвард «Атлетико» Мората выбыл на неопределённый срок из-за травмы
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Игрок получил повреждение на вечерней тренировке в среду, сообщил официальный сайт клуба.
26-летний форвард прошёл медицинское обследование, которое выявило растяжение связок колена.
Срок восстановления пока не определён.
В своём ближайшем матче «Атлетико» примет 1 сентября «Эйбар» в рамках третьего тура чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил новое предложение «Барселоны» о покупке Неймара.