Форвард «Атлетико» Мората выбыл на неопределённый срок из-за травмы

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Нападающий испанского «Атлетико» Альваро Мората выбыл на неопределённый срок из-за травмы колена.
Форвард «Атлетико» Мората выбыл на неопределённый срок из-за травмы
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Игрок получил повреждение на вечерней тренировке в среду, сообщил официальный сайт клуба.

26-летний форвард прошёл медицинское обследование, которое выявило растяжение связок колена.

Срок восстановления пока не определён.

В своём ближайшем матче «Атлетико» примет 1 сентября «Эйбар» в рамках третьего тура чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил новое предложение «Барселоны» о покупке Неймара.

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