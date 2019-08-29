СМИ: «Динамо» купит у «Дженоа» полузащитника Хильемарка
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Об этом сообщил журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
По его словам, между сторонами достигнуто соглашение о трансфере. 30 августа Хильемарк пройдёт медосмотр в римской клинике.
Сумма трансфера составит €500 тыс.
27-летний Хильемарк провёл в прошлом сезоне за «Дженоа» 18 матчей, в которых забил один мяч. В составе сборной Швеции он принимал участие в Евро-2016 и чемпионате мира 2018 года.
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