СМИ: «Динамо» купит у «Дженоа» полузащитника Хильемарка

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Московское «Динамо» приобретёт у итальянского клуба «Дженоа» шведского полузащитника Оскара Хильемарка.
СМИ: «Динамо» купит у «Дженоа» полузащитника Хильемарка
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщил журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

По его словам, между сторонами достигнуто соглашение о трансфере. 30 августа Хильемарк пройдёт медосмотр в римской клинике.

Сумма трансфера составит €500 тыс.

27-летний Хильемарк провёл в прошлом сезоне за «Дженоа» 18 матчей, в которых забил один мяч. В составе сборной Швеции он принимал участие в Евро-2016 и чемпионате мира 2018 года.

Ранее стало известно, что «Зенит» подпишет контракт с воспитанником «Локомотива» Щетининым.

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