Бобровский — о Кузнецове: все мы люди и спортсменам свойственно ошибаться
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«Тяжёлая ситуация для него и его семьи. История получилась некрасивой, но не стоит теперь закапывать парня. Не нужно забывать, что все мы люди и спортсменам, так же как и всем людям, свойственно ошибаться. Лучше давайте поддержим человека. Сколько он уже сделал хороших дел для своего родного Челябинска и для российского хоккея в целом. И сколько ещё хороших дел и красивых голов у него впереди. Держись, старина, сделай правильные выводы и продолжай двигаться дальше», — написал Бобровский в Instagram.
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