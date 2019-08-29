Бобровский — о Кузнецове: все мы люди и спортсменам свойственно ошибаться

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поддержал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.

«Тяжёлая ситуация для него и его семьи. История получилась некрасивой, но не стоит теперь закапывать парня. Не нужно забывать, что все мы люди и спортсменам, так же как и всем людям, свойственно ошибаться. Лучше давайте поддержим человека. Сколько он уже сделал хороших дел для своего родного Челябинска и для российского хоккея в целом. И сколько ещё хороших дел и красивых голов у него впереди. Держись, старина, сделай правильные выводы и продолжай двигаться дальше», — написал Бобровский в Instagram.

Российский форвард Евгений Кузнецов получил четырёхлетнюю дисквалификацию от ИИХФ за употребление кокаина. На НХЛ это отстранение не распространяется.

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