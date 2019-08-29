СМИ: Футболист «Ювентуса» Пьянич интересен «Баварии»

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Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в составе действующего чемпиона Германии.
СМИ: Футболист «Ювентуса» Пьянич интересен «Баварии»
  • © Global Look Press

Как сообщает Tuttosport, 29-летним полузащитником интересуется мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб планирует провести ещё одно приобретение до закрытия трансферного окна, которое состоится 2 сентября.

Миралем Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года. В прошлом сезоне футболист провёл 31 матч в чемпионате Италии, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил новое предложение «Барселоны» о покупке Неймара.

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