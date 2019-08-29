Промоутер заявил, что Поветкин и Х. Фьюри несравнимы по уровню
- © РИА Новости
«Фьюри несравним с Поветкиным по уровню. Думаю, бой пройдёт по схожему сценарию, который был у Александра в поединке Мануэлем Чарром. Британцу будет больно, причём сразу. Александр сумеет найти ближнюю дистанцию, с которой будет наносить удары. Хьюи начнёт опасаться соперника, и Поветкину останется лишь завершить начатое дело», — цитирует Хрюнова «Известия».
Бой Александра Поветкина с Хьюи Фьюри состоится 31 августа в лондоне. На кону будет стоять пояс по версии Всемирной боксёрской ассоциации — WBA International.
Ранее сообщалось, что чемпион WBO Ковалёв пока не получал предложений о поединке с Альваресом.