Тарасов: удовлетворён решением РФС
- РИА Новости
«Состоялось заседание, продлилось три часа, завершилось оно моей победой. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость. К «Локомотиву» не имею претензий, решением палаты по разрешению споров удовлетворён», — заявил Тарасов «Чемпионату».
Футболист получил травму в матче последнего тура прошлого чемпионата. Впоследствии Тарасов был прооперирован в итальянской клинике, однако «Локомотив» отказался компенсировать издержки на лечение игрока.
Ранее палата по разрешению споров РФС удовлетворила требования Тарасова к «Локомотиву».