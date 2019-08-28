Тарасов: удовлетворён решением РФС

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Футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) относительно его финансовых претензий к «Локомотиву».
Тарасов: удовлетворён решением РФС
  • РИА Новости

«Состоялось заседание, продлилось три часа, завершилось оно моей победой. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость. К «Локомотиву» не имею претензий, решением палаты по разрешению споров удовлетворён», — заявил Тарасов «Чемпионату».

Футболист получил травму в матче последнего тура прошлого чемпионата. Впоследствии Тарасов был прооперирован в итальянской клинике, однако «Локомотив» отказался компенсировать издержки на лечение игрока.

Ранее палата по разрешению споров РФС удовлетворила требования Тарасова к «Локомотиву».

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