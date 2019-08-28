СМИ: Защитник «Тамбова» прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Отечественные СМИ сообщают, что ивуарийский защитник «Тамбова» Седрик Гогуа прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

В ближайшее время футболист пройдёт медосмотр и подпишет соглашение с армейцами, сообщает «БИЗНЕС Онлайн» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Гогуа сам попросил руководство «Тамбова» отпустить его в ЦСКА. При этом столичный клуб заплатит прописанную в договоре сумму отступных размером в €400 тыс.

Сам защитник будет получать на новом месте €25 тыс. вместо 250 тыс. рублей в «Тамбове».

Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА не договорился с «Севильей» об аренде футболиста Гомеса.