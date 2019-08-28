Видео с попавшим под струю воды российским журналистом собрало 3 млн просмотров

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Ролик с корреспондентом «Матч ТВ» Евгением Евневичем, попавшим под струю воды во время прямого включения с «ВЭБ Арены» перед матчем седьмого тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат», бьёт новые рекорды.
Видео с попавшим под струю воды российским журналистом собрало 3 млн просмотров
  • Евгений Евневич
  • © eugen_evnevich / Instagram

Видео курьёзной ситуации в крупнейшем футбольном паблике в Instagram «4—3—3» собрало почти три млн просмотров.

По словам самого корреспондента, он сильно удивлён тому, что видео распространилось даже по непрофильным сообществам и стало настолько популярным.

Друзья говорят, что постоянно натыкаются на ролик со мной в социальных сетях, их это удивляет. Я им на это отвечаю: «Да я же каждый день в эфире, вы меня и так видите», — рассказал Евневич в беседе с RT.

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