Видео с попавшим под струю воды российским журналистом собрало 3 млн просмотров
- Евгений Евневич
- © eugen_evnevich / Instagram
Видео курьёзной ситуации в крупнейшем футбольном паблике в Instagram «4—3—3» собрало почти три млн просмотров.
По словам самого корреспондента, он сильно удивлён тому, что видео распространилось даже по непрофильным сообществам и стало настолько популярным.
Друзья говорят, что постоянно натыкаются на ролик со мной в социальных сетях, их это удивляет. Я им на это отвечаю: «Да я же каждый день в эфире, вы меня и так видите», — рассказал Евневич в беседе с RT.