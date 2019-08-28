Борзаковский: буду рад, если другой российский легкоатлет побьёт мои рекорды
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«Много факторов должно сойтись. Я уверен, что такие люди есть, просто мы не можем их найти. Может, в глубинке живёт кто-то, кто мог бы пробежать быстрее меня, я был бы этому только рад. Будем заниматься поиском. Второй немаловажный фактор — это тренер, с которым сложится удачный тандем ученика и учителя и будет полное доверие», — предположил Борзаковский в беседе с RT.
Ранее Борзаковский вспомнил, что делал после исторической победы в Афинах.