Борзаковский: буду рад, если другой российский легкоатлет побьёт мои рекорды

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Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский предположил, когда в России сможет появиться столь же сильный спортсмен на средних дистанциях, каким в своё время был он сам.
Борзаковский: буду рад, если другой российский легкоатлет побьёт мои рекорды
  • Reuters
  • © Ruben Sprich AW/AA

«Много факторов должно сойтись. Я уверен, что такие люди есть, просто мы не можем их найти. Может, в глубинке живёт кто-то, кто мог бы пробежать быстрее меня, я был бы этому только рад. Будем заниматься поиском. Второй немаловажный фактор — это тренер, с которым сложится удачный тандем ученика и учителя и будет полное доверие», — предположил Борзаковский в беседе с RT.

Ранее Борзаковский вспомнил, что делал после исторической победы в Афинах.

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