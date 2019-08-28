Кирьяков: уровень «Браги» даёт «Спартаку» надежду на лучшее

Экс-футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».

«Результат первого матча «Спартака» позволяет надеяться на общую победу. Ничего сложного в «Браге» нет — уровень этого соперника даёт надежду на лучшее», — цитирует Кирьякова РИА Новости.

По словам бывшего главного тренера тульского «Арсенала», «Спартаку» необходимо действовать предельно внимательно и не давать сопернику атаковать на скорости.

При этом он отметил, что подопечным Олега Кононова необходимо сыграть грамотно в плане тактики и не пропустить голы в свои ворота.

Матч «Спартак» — «Брага» пройдёт 29 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 20:15 мск.

Ранее форвард «Спартака» Эсекьель Понсе пообещал дать бой португальской «Браге» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги Европы.