Кирьяков: уровень «Браги» даёт «Спартаку» надежду на лучшее
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«Результат первого матча «Спартака» позволяет надеяться на общую победу. Ничего сложного в «Браге» нет — уровень этого соперника даёт надежду на лучшее», — цитирует Кирьякова РИА Новости.
По словам бывшего главного тренера тульского «Арсенала», «Спартаку» необходимо действовать предельно внимательно и не давать сопернику атаковать на скорости.
При этом он отметил, что подопечным Олега Кононова необходимо сыграть грамотно в плане тактики и не пропустить голы в свои ворота.
Матч «Спартак» — «Брага» пройдёт 29 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 20:15 мск.
Ранее форвард «Спартака» Эсекьель Понсе пообещал дать бой португальской «Браге» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги Европы.