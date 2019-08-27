Мужа Серены Уильямс обвинили в неуважении к Марии Шараповой

Поклонники Марии Шараповой обвинили супруга Серены Уильямс в неуважении к российской теннисистке.

Алексис Оганян появился на матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису с участием своей жены в футболке с аббревиатурой DARE (Drug Abuse Resistance Education), которая призвана популяризировать программу антинаркотического воспитания учащихся в США, сообщает Daily Mail.

Многие поклонники тенниса заподозрили в этом плохо скрываемый сарказм в адрес россиянки, отбывшей полтора года дисквалификации за употребление средства, нормализующего энергетический метаболизм клеток, — мельдония.

Alexis Ohanian is accused of taking a swipe at Maria Sharapova with anti-doping shirt https://t.co/g5PoFJ877m — Daily Mail Femail (@Femail) August 27, 2019

Ранее появилась информация, что сама Шарапова, помимо вылета за пределы первой сотни мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), может лишиться призовых за участие в US Open из-за безвольного поражения Серене Уильямс.