Шарапова высказалась о возможном приезде в Россию

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, планирует ли она в обозримом будущем выступить на родине.

«На сегодняшний день этого в планах нет, но я бы очень хотела сыграть, вернуться в Санкт-Петербург. К сожалению, я там не доиграла турнир. Я решила, что в следующий раз, когда я туда поеду, то буду готова, у меня не будет никакой травмы, я хорошо сыграю», — приводит слова Шараповой Eurosport.

30 января, накануне матча второго круга с Дарьей Касаткиной, стало известно, что Шарапова снялась с соревнований из-за травмы плеча.

Ранее сообщалось, что Шарапова покинет топ-100 рейтинга WTA после проигрыша на US Open.