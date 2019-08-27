Легенда МЮ Кантона стал обладателем награды президента УЕФА

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона стал обладателем награды президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Эта награда — не только признание карьеры великого игрока с уникальным талантом, несравненным игровым стилем и несомненной харизмой. Она также чествует вас за то, кем вы являетесь и кем стали — человеком, который отказывается от компромиссов, отстаивает свои ценности, высказывает своё мнение и, что ещё важнее, вкладывает сердце и душу в поддержку тех вещей, в которые верит», — говорится в обращении главы УЕФА Александера Чеферина к прославленному французскому форварду.

На протяжении карьеры, помимо МЮ, Кантона выступал за такие клубы, как английский «Лидс Юнайтед», французские «Осер», «Марсель», «Бордо», Монпелье» и «Ним». Он является чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции, пятикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии и четырёхкратным — Суперкубка Англии.

Ранее сообщалось, что «Барселона» открыла статую Йохану Кройфу на домашнем стадионе.