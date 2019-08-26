Эксперт оценил команды на старте сезона РПЛ

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Бывший полузащитник московского «Динамо», тренер Алексей Петрушин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил команды на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Эксперт оценил команды на старте сезона РПЛ
  • РИА Новости

«Пока не вижу фаворита. Тот же «Зенит», хотя и выиграл, к примеру, у «Динамо» в гостях 2:0 (я был на том матче), нельзя сказать, что был на голову выше», — заявил он.

Как отметил Петрушин, ему нравится «Краснодар», но тот провалил матч в Греции, а команда, претендующая на чемпионство, не имеет права проигрывать с таким счётом.

По его словам, именно матчи в еврокубках позволяют оценивать футболиста и клуб в целом.

«Спартак» прибавляет, но, опять-таки, игра в Лиге Европы с «Брагой» меня не то что удивила… Всё-таки соперник не столь сильный, «Спартак» мог сыграть и поагрессивнее», — сказал Петрушин.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с ФАН оценил старт национального чемпионата по футболу.

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