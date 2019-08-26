СМИ: «Зенит» не сумел приобрести футболиста «Селтика»
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», переговоры «Зенита» с «Селтиком» относительно трансфера норвежского защитника Кристоффера Аера не увенчались успехом. Санкт-петербургский клуб отказался от трансфера игрока после того, как шотландская сторона озвучила свои финансовые требования.
Аер выступает за «Селтик» с 2016 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 28 матчей в чемпионате Шотландии, не отметившись результативными действиями.
Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что плотность в турнирной таблице РПЛ добавляет перца.