СМИ: «Зенит» не сумел приобрести футболиста «Селтика»

Короткая ссылка
Санкт-петербургский «Зенит» нуждался в услугах норвежского защитника «Селтика» Кристоффера Аера, но не сумел договориться с шотландским клубом относительно суммы отступных за игрока.
СМИ: «Зенит» не сумел приобрести футболиста «Селтика»
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», переговоры «Зенита» с «Селтиком» относительно трансфера норвежского защитника Кристоффера Аера не увенчались успехом. Санкт-петербургский клуб отказался от трансфера игрока после того, как шотландская сторона озвучила свои финансовые требования.

Аер выступает за «Селтик» с 2016 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 28 матчей в чемпионате Шотландии, не отметившись результативными действиями.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что плотность в турнирной таблице РПЛ добавляет перца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить