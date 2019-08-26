СМИ: «Зенит» не сумел приобрести футболиста «Селтика»

Санкт-петербургский «Зенит» нуждался в услугах норвежского защитника «Селтика» Кристоффера Аера, но не сумел договориться с шотландским клубом относительно суммы отступных за игрока.

Как сообщает «Чемпионат», переговоры «Зенита» с «Селтиком» относительно трансфера норвежского защитника Кристоффера Аера не увенчались успехом. Санкт-петербургский клуб отказался от трансфера игрока после того, как шотландская сторона озвучила свои финансовые требования.

Аер выступает за «Селтик» с 2016 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 28 матчей в чемпионате Шотландии, не отметившись результативными действиями.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что плотность в турнирной таблице РПЛ добавляет перца.