Слуцкий продемонстрировал сыну, как нужно читать рэп

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий активно ведёт страницу в Instagram.

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в своём Instagram популярное видео со своим участием. На нём россиянин критикует арбитра матча 29-го тура Эредивизи с ПСВ (3:3) Сердара Гезюбююка, а его речь наложена на бит. «Учись, Leweight», — подписал пост 48-летний тренер.

Сын Леонида Слуцкого Дмитрий является рэп-исполнителем, который выступает под псевдонимом Leweight.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в матче Эредивизи.